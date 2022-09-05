"Семь бед – один ресет": главные причины, при которых нужно срочно перезагружать телефон

Когда смартфон "устал", ему нужно перезагрузиться.

При малейшем сбое многие пользователи сразу перезагружают свой смартфон, в надежде устранить проблему. Более того, некоторые современные гаджеты и сами перезапускаются, если в их системе случается сбой. Из чего можно сделать вывод, что подобное решение — достаточно правильное.

Как сообщает Ukr.Media, специалисты отмечают, что перезагрузка — это первое, что нужно сделать, если гаджет завис и не реагирует на любые действия или в случае некорректной работы какого-то приложения. У разработчиков даже есть пословица — "семь бед – один ресет".

Однако, стоит отметить, что если приложение не стало работать нормально даже после перезагрузки, то его нужно удалить.

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Также специалисты напомнили, что в телефонах есть "жесткая перезагрузка" Hard Reset. Оно нужна в том случае, когда телефон буквально превращается в "кирпич" и совсем не реагирует на любые действия. Hard Reset откатывает систему к заводским настройкам, и проводит полную очистку телефона.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.