Что категорически нельзя делать при зарядке смартфона: многие об этом забывают

Забудьте о зарядке до 100%, а также о полной разрядке своего телефона.

Для того чтобы продлить жизнь своему гаджету, важно следить за его правильной зарядкой. Несоблюдение нескольких "правил" может привести к тому, что гаджет будет испорчен, а особенно пострадает аккумулятор. К примеру, его нельзя оставлять в розетке на всю ночь, или же заряжать постоянно до 100%. Однако и это не все.

Как сообщает belnovosti, есть пять основных "правил", которыми не стоит пренебрегать, чтобы телефон не ломался. Иначе его аккумулятор скажет "пока", и вам придется нести свой смартфон в ремонт. Что же это за "правила"?

Что нельзя делать пока смартфон стоит на зарядке

Первое — нельзя пользоваться некачественными и неоригинальными зарядными устройствами. Их использование быстро угробит ваш аккумулятор.

Во-вторых — не стоит класть телефон под подушку во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства.

Также, чтобы избежать перегрева, не стоит активно пользоваться телефоном, пока он подключен к сети. То есть лучше пока отложить игры, просмотр видео и телефонные разговоры.

Четвертое — нельзя ставить гаджет на зарядку, когда он сильно перегрелся или замерз на холоде.

И еще раз напомним, что не стоит ставить смартфон на зарядку на всю ночь, заряжать его до 100%, а также полностью разряжать. Все это негативно влияет на его батарею.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить зарядку телефона. Если времени в обрез, а заряженный смартфон ван нужен как можно раньше, все можно сделать нажатием всего одной кнопки.