Почему нельзя заряжать телефон до 100%: эту ошибку совершает каждый второй пользователь

Как отмечают специалисты, в этом нет крайней необходимости.

Так как смартфон стал для человека важным атрибутом в современной жизни, то крайне важно не допускать ошибок при его зарядке. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш смартфон "прожил" как можно дольше, за ним нужно правильно ухаживать.

Чтобы телефон работал исправно как можно дольше, не нужно заряжать его до конца, пишет belnovosti. Многие эксперты не рекомендуют 100-процентную зарядку, ведь это только вредит батареи вашего гаджета.

Почему не стоит заряжать телефон до 100%

Как объясняют специалисты, в основном аккумулятор рассчитан где-то на 500 полных циклов зарядки, а при неполной израсходуется всего 0,5-0,6 цикла. А это значит, что таким образом можно увеличить количество зарядок до 1 000 раз, а это приблизительно 3 года.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.