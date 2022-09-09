Нельзя заряжать телефон целую ночь: вот почему

Объясняем, как нужно ставить смартфон на зарядку, чтобы не навредить аккумулятору.

Современные модели смартфонов можно спокойно оставлять на зарядке на всю ночь, если в этом есть крайняя необходимость. При этом многие полагают, что такая привычка все же негативно сказывается на аккумуляторе.

Действительно ли ночная зарядка вредна для батареи смартфона? Как пишет belnovosti, современные мобильные телефоны имеют специальную защиту от перезаряда аккумулятора. Поэтому изредка смартфон можно оставлять на зарядке на всю ночь. Но постоянно так лучше не делать.

Регулярная зарядка до 100% уровня может негативно сказаться на емкости аккумулятора в перспективе. Специалисты рекомендуют заряжать телефон до 80% уровня и не допускать снижения уровня заряда ниже 30%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит покупать новый телефон с витрины.