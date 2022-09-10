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Почему нельзя оставлять зарядку телефона в розетке: многие и не догадывались

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Почему нужно доставать зарядку из розетки Новость обновлена 10 сентября 2022, 11:04
Почему нужно доставать зарядку из розетки

Осторожнее нужно быть тем людям, в домах которых старая проводка

Многие пользователи современных телефонов не считают обязательным доставать зарядное устройство из розетки после того, как их любимый гаджет подзарядился. Кстати, эту ошибку допускают и с телевизором, когда не выключают на ночь из розетки.

Специалисты все же советуют взять за привычку каждый раз доставать зарядку. На это есть две причины, пишет belnovosti.

  1. Оставленная в розетке зарядка может стать причиной пожара, если случится скачок напряжения. Это может произойти в домах со старой проводкой.
  2. Через некоторое время скорость зарядки может существенно снизиться. Это связано с тем, что напряжение, которое испытывает подключенный к сети адаптер, влияет на его работоспособность и долговечность.

Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли отключать телевизор из розетки, только чтобы продлить срок его службы. А также мы отвечали на вопрос, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Многие пренебрегают одним правилом.

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#Мобильный телефон #Смартфоны #Зарядка