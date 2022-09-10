Почему нельзя оставлять зарядку телефона в розетке: многие и не догадывались

Осторожнее нужно быть тем людям, в домах которых старая проводка

Многие пользователи современных телефонов не считают обязательным доставать зарядное устройство из розетки после того, как их любимый гаджет подзарядился. Кстати, эту ошибку допускают и с телевизором, когда не выключают на ночь из розетки.

Специалисты все же советуют взять за привычку каждый раз доставать зарядку. На это есть две причины, пишет belnovosti.

Оставленная в розетке зарядка может стать причиной пожара, если случится скачок напряжения. Это может произойти в домах со старой проводкой. Через некоторое время скорость зарядки может существенно снизиться. Это связано с тем, что напряжение, которое испытывает подключенный к сети адаптер, влияет на его работоспособность и долговечность.

Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли отключать телевизор из розетки, только чтобы продлить срок его службы. А также мы отвечали на вопрос, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Многие пренебрегают одним правилом.