Что будет, если не заряжать смартфон каждый раз до 100%: вы будете удивлены

Пренебрегая некоторыми "правилами" поведения с телефоном, можно его "угробить" намного быстрее.

Придерживаясь всего нескольких рекомендаций по зарядке телефона, можно существенно продлить жизнь своему гаджету. К примеру, его нельзя оставлять в розетке на всю ночь, а также заряжать постоянно до 100%, ведь это только вредит ему. Рассказываем почему.

Как сообщает belnovosti, многие специалисты рекомендуют снимать свой телефон с зарядки еще до того, как индикатор покажет 100%. Та информация, что нужно разряжать телефон в ноль, а после заряжать его на максимум — это всего лишь миф.

Как правильно заряжать телефон

Многие эксперты отмечают, что зарядка телефона до 100 %, может привести к тому, что аккумулятор будет перегреваться, что совсем не хорошо для гаджета в целом. Лучшим решением будет держать уровень заряда в рамках между 30 и 80%. Поверьте, таким образом ваш телефон прослужит намного дольше.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.