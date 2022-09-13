До какого уровня нужно заряжать телефон, чтобы батарея прослужила дольше: назван процент

Одно элементарное правило, если вы возьмете его в привычку, сохранит батарею в рабочем состоянии

Многие люди заряжают свои смартфоны неправильно и даже об этом не подозревают. К примеру, ни в коем случае не нужно заряжать мобильное устройство до максимума – 100%, равно как и не стоит оставлять подключенным к розетке гаджет на всю ночь. Есть наиболее оптимальный уровень заряда, к нему и стоит стремиться.

Несмотря на то, что новые аккумуляторы для смартфонов намного качественнее и лучше, чем были раньше, лучше избегать ситуаций, которые могут сократить срок службы батареи. Как пишет komando, идеальные проценты телефонного заряда составляют от 40 до 80.

Почему именно 40-80% зарядки? Это связано с тем, что батарея с более высоким напряжением подвергается значительно большей нагрузке, что потенциально может оказать негативное влияние на общий срок службы батареи.

Как можно чаще поддерживайте заряд аккумулятора на уровне от 40 до 80 процентов, чтобы максимально использовать его срок службы. Это простое правило поможет продлить период эксплуатации аккумулятора, а значит у вас всегда будет готовый к использованию смартфон.

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