Пять неочевидных ошибок при зарядке смартфона: так делает каждый второй

Срочно избавляйтесь от этих привычек, если хотите, чтобы ваш гаджет прожил дольше.

Если вы не хотите каждый год, а то и полгода менять свой мобильный телефон, за ним нужно правильно ухаживать: его нельзя оставлять в розетке на всю ночь, а также заряжать постоянно до 100%. Но и это еще не все.

Как сообщает belnovosti, есть пять "основных" и самых распространенных ошибок, которые совершает практически каждый пользователь, ставя свой телефон на зарядку. Делая эти ошибки, аккумулятор гаджета приходит в негодность.

Как правильно заряжать телефон

Первое — не нужно оставлять гаджет на зарядке после того, как батарея зарядилась на 100%. В противном случае аккумулятор будет перегреваться, что приведет к уменьшению его емкости.

Второе — снимайте телефон с зарядки, когда уровень достигнет примерно 70-80 %, и ставьте на зарядку при 15% максимум (не стоит допускать ниже).

Третье — лучше заряжать смартфон чаще, чем один раз полностью.

Четвертое — не стоит долго держать гаджет разряженным, так это также вредно для батареи.

И пятое — старайтесь не перегревать и не переохлаждать свой смартфон, избегайте попадания на него солнечных лучей и не держите возле отопительных приборов.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.