Привычка, которая "убивает" батарею телефона: эту ошибку делает каждый

Если вы хотите, чтобы батарея смартфона прослужила дольше, меняйте эту вредную привычку

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от многих факторов, в том числе от того, заряжаем ли мы его правильно. К примеру, ни в коем случае нельзя заряжать смартфон до максимального уровня. Навредить устройству мы можем и другими действиями, в которых, казалось бы, нет ничего плохого.

Так, мы часто открываем одновременно несколько приложений, хотя не всеми пользуемся. Программы же продолжают работать в фоновом режиме. Как пишет ресурс Readerʼs Digest, нельзя держать приложения, которые вы не используете, открытыми. И вот почему.

Так, неиспользуемые приложения могут расходовать заряд батареи как iPhone, так и Android. Если вы откроете приложение один раз и больше никогда им не воспользуетесь, оно все равно может работать в фоновом режиме. Удаление приложений, которые вы не используете или которые вам больше не нужны, простое решение. Это продлевает срок службы батареи вашего телефона, а также освобождает ценное место для хранения.

Добавим, что не менее вредной привычкой для аккумулятора является и то, что вы устанавливаете на телефон ненужные разрешения. Некоторым приложениям по типу навигатора требуется ваше местоположение, но другим программам это не нужно. Поэтому будьте разборчивым в том, каким приложениям вы предоставляете такие разрешения, и удаляйте разрешения, которые считаете бесполезными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему телефон быстро "садится". Есть как минимум три причины, из-за которых это может происходить.