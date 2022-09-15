Укр

Привычка, которая "убивает" батарею телефона: эту ошибку делает каждый

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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При использовании смартфона важно помнить об одном нюансе
При использовании смартфона важно помнить об одном нюансе

Если вы хотите, чтобы батарея смартфона прослужила дольше, меняйте эту вредную привычку

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от многих факторов, в том числе от того, заряжаем ли мы его правильно. К примеру, ни в коем случае нельзя заряжать смартфон до максимального уровня. Навредить устройству мы можем и другими действиями, в которых, казалось бы, нет ничего плохого.

Так, мы часто открываем одновременно несколько приложений, хотя не всеми пользуемся. Программы же продолжают работать в фоновом режиме. Как пишет ресурс Readerʼs Digest, нельзя держать приложения, которые вы не используете, открытыми. И вот почему.

Так, неиспользуемые приложения могут расходовать заряд батареи как iPhone, так и Android. Если вы откроете приложение один раз и больше никогда им не воспользуетесь, оно все равно может работать в фоновом режиме. Удаление приложений, которые вы не используете или которые вам больше не нужны, простое решение. Это продлевает срок службы батареи вашего телефона, а также освобождает ценное место для хранения.

Добавим, что не менее вредной привычкой для аккумулятора является и то, что вы устанавливаете на телефон ненужные разрешения. Некоторым приложениям по типу навигатора требуется ваше местоположение, но другим программам это не нужно. Поэтому будьте разборчивым в том, каким приложениям вы предоставляете такие разрешения, и удаляйте разрешения, которые считаете бесполезными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему телефон быстро "садится". Есть как минимум три причины, из-за которых это может происходить.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон