Батарее придет конец: почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке

Эта распространенная ошибка очень портит аккумулятор смартфона

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от качества изделия и от многих других факторов, и в том числе о того, как вы заряжаете устройство. Многие из нас часто делают ошибки, к примеру, оставляют телефон под подушкой во время зарядки ночью. Важно и своевременно отключать смартфон от сети, иначе батарея начнет быстро изнашиваться.

Как пишет издание Readerʼs Digest, эксперты категорически не советуют "забывать" телефон на зарядке. Может показаться, что зарядить телефон ночью – хорошая мысль, но на самом деле это не так. Смартфон должен быть подключен к сети лишь столько, сколько необходимо, "перезарядка" чревато последствиями.

Так, если держать телефон подключенным к сети, когда он полностью заряжен, это может привести к повреждению самой батареи. Дело не в том, что ваш телефон "перегружается" по мощности, а в том, что накопление тепла повреждает батарею. Ошибка может нести еще больший вред, если вы используете поддельные кабели.

Оставлять телефон в розетке на всю ночь – еще более плохая идея. Не стоит заряжать смартфон на 100% за ночь. Когда телефон достигает максимального заряда, он будет продолжать получать небольшие подзарядки, чтобы поддерживать уровень 100%. Выходит, что батарея будет непрерывно трудиться. Такая привычка очень изнашивает аккумулятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого уровня нужно заряжать телефон, чтобы батарея хорошо и долго работала. Эксперты назвали диапазон процентов, наиболее приемлемых для заряда. А также мы писали, как часто в день можно подзаряжать мобильное устройство.