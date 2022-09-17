Когда нужно ставить смартфон на зарядку: "правильный" процент

Старайтесь не высаживать телефон в "ноль", ведь это очень негативно сказывается на гаджете.

Многие пользователи даже не подозревают, что заряжают свои смартфоны неправильно. К примеру, ни в коем случае не нужно заряжать мобильное устройство до максимума – 100%, а также не стоит оставлять подключенным к розетке гаджет на всю ночь. Более того, нужно ставить телефон на зарядку при правильном заряде, и это не 0%.

Как сообщает belnovosti, для того чтобы как можно реже носить свой гаджет в ремонт, важно следить за зарядом своего аккумулятора и не допускать снижение уровня батареи до нуля. Какой же "идеальный" процент, при котором нужно ставить телефон на зарядку.

Когда нужно ставить смартфон на зарядку

Лучше всего ориентироваться на показатель уровня заряда между 20 и 40 процентами. То есть, не нужно садить телефон ниже 20%. Если вам нужно подзарядить гаджет, хотя он еще в принципе не разряжен, вы можете это делать, при этом не навредив батарее.

А отключать зарядное устройство от сети можно уже при достижении уровня в 80%. Как отмечают многие специалисты, держа заряд своего смартфона в рамках между 40 и 80 процентов, его аккумулятор прослужит намного дольше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах, по которым телефон быстро "садится". Есть как минимум три момента, на которые вам необходимо обратить внимание.