Можно ли заряжать телефон, когда там уже 100% заряда: эту ошибку делал каждый

Не рекомендуется "перезаряжать" смартфон, иначе это чревато последствиями для самого устройства

Срок службы аккумулятора мобильного телефона зависит не только от качества и соответствия зарядного устройства, а и от того, как вы заряжаете смартфон. Многие из нас часто делают ошибки, к примеру, не стоит допускать на экране показатель в 0%, это очень негативно скажется на гаджете. Вместе с тем, не советуют эксперты и переусердствовать с зарядкой.

Лучше не нужно оставлять телефон, когда заряд уже достиг 100%, подключенным к розетке. Как пишет издание Best Life, держать смартфон подключенным к сети, когда он полностью заряжен, один из способов испортить устройство, не осознавая это.

Время от времени подзаряжать телефон, кажется, неплохая идея. Но если вы держите телефон подключенным к сети после того, как он уже заряжен на 100%, вы оказываете себе медвежью услугу. На самом деле после того, как ваш телефон достигнет максимальной отметки, дополнительная зарядка не сохранит полный заряд в течение более длительного периода времени. Однако вы снизите эффективность своей батареи.

Более того, достигнув 100%, пока телефон все еще подключен к сети, некоторые ионно-литиевые батареи могут нагреваться еще на несколько градусов. А это потенциально снижает их способность сохранять заряд в будущем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого уровня нужно заряжать телефон, чтобы батарея хорошо и долго работала. Эксперты назвали диапазон процентов, наиболее приемлемых для заряда. А также мы писали, как часто в день можно подзаряжать мобильное устройство.