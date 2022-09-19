Почему нельзя долго держать телефон в кармане и как это сказывается на батарее: ответ вас удивит

Помните, что для любого смартфона есть приемлемая температура воздуха или помещения

Ваша батарея телефона может прослужить намного дольше, если правильно заряжать устройство. Многие при зарядке мобильного допускают ошибки, о которых даже не догадываются, к примеру, оставляют смартфон в розетке, даже когда на экране высветилось 100% заряда. Навредить аккумулятору гаджета можно и не в момент подзарядки.

Так, многие из нас носят телефон в переднем кармане брюк или джинсов. Как оказалось, такая простая привычка весьма негативно сказывается на сроке службы батареи смартфона. Как пишет bestlife, лучше перестать класть мобильное устройство в карман, и вот почему.

Если вы держите смартфон в переднем кармане, это еще один способ испортить свой мобильный телефон. Как оказалось, тепло вашего тела может разрядить аккумулятор, вне зависимости от того, какую марка и модель смартфона вы используете. По данным исследований, батареи смартфонов лучше всего работают при температуре от 17 до 23 градусов по Цельсию, что намного ниже, чем "золотой стандарт" – 36,6 градусов по Цельсию, которые обычно излучает человеческое тело.

Стоит добавить, что вредит батарее телефона не только перегрев, а и слишком низкие температуры воздуха. В целом же, вы можете терять от 25 до 35 процентов времени автономной работы устройства в год, если постоянно используете свой телефон в условиях сильной жары.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до скольких процентов нужно заряжать телефон, чтобы батарея работала без перебоев. Есть определенный уровень, наиболее подходящий для зарядки. А также мы писали, сколько раз в день можно подключать мобильное устройство к сети, чтобы подзарядить.