Сколько раз в день нужно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею: мало кто об этом знает

Постоянно заряжать батарею до 100% совсем не обязательно, а более того даже вредно.

"Чем меньше раз заряжается телефон, тем больше он проработает" — согласно такому "правилу" и живут многие пользователи телефонов, даже не подозревая, что такая позиция наоборот только ухудшает состояние "здоровья" их гаджета. К этим же "правилам" можно отнести и разрядку телефона в 0%, что очень негативно сказывается на гаджете.

Как отмечает издание belnovosti, мнения специалистов по поводу правильного количества зарядок в день, однако в моментах о полной разрядке и зарядке до 100% их мнения сходятся: так делать не стоит. Сколько же раз нужно ставить свой телефон на зарядку — читайте далее.

Как часто можно заряжать смартфон

Современные смартфоны можно ставить на зарядку столько раз сколько вам нужно. Разрядился — зарядили, и экономить на заряде или ждать, пока гаджет сядет в 0 не нужно. Однако к некоторым советам все же лучше прислушиваться.

Желательно ставить телефон на зарядку, когда уровень заряда показывает не меньше 20 %, и отключать, когда аккумулятор зарядился на 80%. В принципе, отличным решением будет поддерживать заряд на уровне 30-80% целый день, подзаряжая телефон по мере необходимости.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.