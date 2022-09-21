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Многие об этом и не догадываются: почему важно класть телефон на стол экраном вниз

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как правильно класть телефон на стол Новость обновлена 21 сентября 2022, 11:36
Как правильно класть телефон на стол

Срок службы смартфона можно существенно продлить, если просто правильно класть его на стол.

Мало кто задумывается, когда кладет свой телефон на стол, как делать это правильно – экраном вниз или вверх? Однако стоило бы, ведь таким образом, можно избежать многих неприятностей с вашим гаджетом, и даже предотвратить поломку.

Как сообщает издание radiotrek, нужно класть свои смартфоны на стол экраном вниз. И этому есть вполне логическое объяснение.

Почему важно класть телефон экраном вниз

  • Камера — поскольку у многих моделей телефонов камера немного выступает за корпус, то ложа телефон экраном вниз, вы обеспечиваете безопасность линз. Также, таким образом, можно избежать появления трещин и царапин на камере.
  • Заглушка звука — если телефон первоначально лежит экраном вниз, то звук не заглушится.
  • Датчики освещенности — благодаря тому, что гаджет будет лежать экраном вниз, когда вам будут приходить различные оповещения, смс и звонки, дисплей не будет лишний раз загораться, что поможет сэкономить расход энергии аккумулятора.

Не забывайте, что пользоваться телефоном во время зарядки не желательно, ведь из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

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