Как может испортиться батарея телефона из-за холода: простые правила спасут ваш гаджет

Срок службы телефона зависит и от того, правильно ли вы им пользуетесь на улице

Большинство телефонов не рассчитаны на экстремально высокие или низкие температуры. Каждый из нас хоть раз сталкивался с проблемой, когда после пребывания на морозе гаджет начинает "тормозить". Влияет холод и на аккумулятор мобильного устройства.

Как пишет Time, несколько простых лайфхаков помогут сохранить батарею смартфона в холодное время года. Запомните эти правила использования телефона в мороз и его аккумулятор прослужит намного дольше.

Правила использования телефона в мороз:

Держите его в кармане. Даже такая простая вещь, как хранение телефона в кармане или сумке, может защитить его от холода. Хранение телефона в кармане также позволит ему использовать тепло вашего тела, чтобы поддерживать температуру, близкую к оптимальной. Смартфоны наиболее уязвимы, если их оставить на холоде или без тепла в течение длительного времени, поэтому не оставляйте их в припаркованных автомобилях. Используйте защиту. Если вам абсолютно необходимо держать телефон вне помещения в холодную погоду, воспользуйтесь чехлом, которые сохраняют тепло и защищают устройство от холода. Зарядите телефон дома. Хотя большинство проблем с производительностью, связанных с холодной погодой, носят временный характер, зарядка устройств при экстремальных температурах может привести к серьезным повреждениям. Выключите телефон. Если вы понимаете, что погода на улице слишком низкая, то лучше сделать так, чтобы смартфон не работал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько раз в день можно заряжать телефон. Это элементарное правило продлит срок службы батареи.