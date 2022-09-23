До какого процента можно разряжать телефон: простое правило продлит жизнь батареи

Распространенная ошибка при зарядке смартфона очень вредит аккумулятору

Мало кто знает, что процент, при котором вы подключаете мобильный телефон к сети, играет важную роль. Многие из нас привыкли дотягивать до последнего, пока на экране значок зарядки не станет красным. Так делать не нужно, как и оставлять смартфон в розетке на всю ночь.

Как пишет Best Life, внутри мобильного, в частности на базе Android, литиево-ионный аккумулятор, который с годами изнашивается и стареет. Замедлить это помогут простые правила, которые нужно соблюдать при зарядке телефона. Так, есть определенный диапазон заряда, который продлит срок службы аккумулятора.

Снижение заряда телефона до 0 процентов — это один из самых пагубных шагов, которые вы можете сделать. Дело в том, что каждый аккумулятор может разрядиться и перезарядиться только ограниченное количество раз. Вместо того, чтобы ждать до последней секунды, делайте частичную зарядку. Это полезно для продления срока службы литиевых батарей.

Так, наиболее приемлема зарядка аккумулятора и поддержание его заряда где-то в диапазоне от 20 до 80%. Постоянная подзарядка может показаться хлопотной, но на самом деле она сэкономит вам время и деньги в долгосрочной перспективе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько раз в день можно заряжать смартфон, чтобы он работал лучше. И в этом случае важно учесть один нюанс: не доводить заряд до 100%.