Обязательно ли каждый раз вынимать зарядное устройство из розетки: названы опасные последствия

Будет очень хорошо, если это простое действие войдет у вас в привычку.

Мало кто из пользователей телефонов задумывается, нужно ли каждый раз доставать зарядное устройство из сети после того, как телефон "поел". Действительно, ведь намного проще, когда оно постоянно торчит в розетке. Искать не нужно, ведь оно всегда на одном месте. Но можно ли так поступать?

Как сообщает издание radiotrek, многие специалисты отмечают, что лучше таки не оставлять блок и кабель подключенными к сети. И на это есть одна очень серьезная и даже опасная причина.

Можно ли оставлять зарядное в розетке

Лучше не оставлять, ведь в ином случае зарядное устройство может стать причиной пожара. Если произойдет скачок напряжения, то зарядка может загореться, чем вызовет пожар во всем доме. Если вы неуверенны в своей проводке или живете в достаточно старо доме — тогда вы обязательно должны вынимать зарядное из сети.

По этой же причине не стоит ставить телефон на ночь на зарядку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого уровня нужно заряжать телефон, чтобы батарея хорошо и долго работала. Эксперты назвали диапазон процентов, наиболее приемлемых для заряда. А также мы писали, как часто в день можно подзаряжать мобильное устройство.