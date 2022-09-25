Маленькая хитрость продлит жизнь батареи вашего телефона: полезный лайфхак

Одно простое правило продлит срок службы аккумулятора

Некоторые обычные наши привычки медленно "убивают" батарею мобильного телефона. К примеру, не стоит держать смартфон в кармане, это грозит неприятными последствиями для устройства. Но чаще всего мы вредим аккумулятора смартфона непосредственно при зарядке.

Батарея подвергается ежедневному износу и со временем ее способность удерживать заряд становится все слабее и слабее. Как пишет Readerʼs Digest, один простой лайфхак может продлить срок службы аккумулятора телефона. Для этого нужно знать, до какого процента можно заряжать и разряжать телефон.

Жизнь литий-ионной батареи обычно составляет 500 циклов (около полутора лет). Цикл работы батареи измеряется одним полным зарядом от 0 до 100 процентов. Таким образом, чем больше полных циклов проходит ваш телефон, тем скорее вам придется его менять.

Поэтому вы должны заряжать свой телефон только частично, чтобы замедлить разрядку жизненного цикла батареи. Оптимальный уровень заряда батареи составляет 25-85 процентов. Особенно вредна зарядка телефона более чем на 100 процентов, многие люди не осознают, какой ущерб такая привычка наносит аккумулятору.

Итак, хитрость: не позволяйте аккумулятору вашего телефона полностью разряжаться до нуля, а при зарядке дайте ему достичь только 85 процентов, а затем отключите от сети. Если вы полностью зарядите аккумулятор, то не оставляйте телефон подключенным к сети, иначе гаджет будет быстрее стареть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как может испортиться батарея смартфона из-за холода. Есть несколько важных нюансов, которые стоит знать.