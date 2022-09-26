Как часто заряжать ноутбук, чтобы он долго не садился: простое правило сохранит батарею

Вы часто можете делать эту ошибку при зарядке ноутбука

Чтобы батарея ноутбука прослужила дольше, важно соблюдать элементарные правила зарядки устройства. Аккумулятор нужно подсоединять к розетке только в определенных случаях. Также не рекомендуется все время работать с ноутбуком, подключенным к сети, равно как и в случае с мобильным телефоном.

Как пишет Readerʼs Digest, нельзя держать ноутбук подключенным к зарядному устройству 24/7. Это неблагоприятно сказывается на эффективности и долговечности аккумулятора. Назван оптимальный диапазон процентов, при которых нужно подсоединять ваш гаджет к сети.

Так, постоянно держать компьютер подключенным к зарядному устройству, даже когда вы им не пользуетесь, плохо для аккумулятора. Дело в том, что батарея вашего компьютера никогда не должна быть полностью заряжена или вообще разряжена. Поэтому не держите компьютер включенным весь день и не используйте его, пока он не сядет полностью.

Есть самые подходящие проценты заряда, которые сигнализируют о необходимости подключения ноутбука к розетке. Так, идеально держать заряд вашего устройства на уровне 50-80%. Отличный совет: включать компьютер в сеть утром, а затем, когда он полностью заряжен, отключать его от сети до конца дня.

Добавим, что выключение компьютера в конце каждого дня — лучший способ максимально продлить срок службы аккумулятора. Это очищает все приложения и другую лишнюю информацию, которая накопилась в течение дня. Простое правило поможет сохранить заряд батареи в течение более длительного периода времени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента можно заряжать и разряжать смартфон.