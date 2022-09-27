Как нельзя пользоваться ноутбуком: из-за этой ошибки батарее придет конец

Ноутбук может негативно реагировать на температуру в помещении

Срок службы аккумулятора ноутбука зависит от многих факторов, в том числе и от того, как часто в день мы заряжаем компьютер и делаем ли это правильно. Также на эффективность батареи может повлиять одна распространенная ошибка. Многие привыкли залезать с ноутбуком на кровать и работать за ним так часами, оказывается, это вредит устройству.

Как сообщает Readerʼs Digest, ноутбук необходимо держать при прохладной температуре. Да и мягкая поверхность для ПК не является оптимальной. Если батарея компьютера стала горячей – это очень плохой знак.

Нужно стараться, чтобы батарея ноутбука никогда не нагревалась слишком сильно, равно как и не замерзала до низких температур. Многие из нас часто кладут свой компьютер поверх одеяла, сидя в постели. И даже если вы этого не чувствуете – батарея нагревается.

Лучше всего держать компьютер на плоской твердой поверхности, чтобы воздух мог циркулировать под ним. Так вы сможете поддержать хорошую температуру аккумулятора. Эта элементарная привычка гарантирует, что ноутбук будет оставаться заряженным дольше.

Добавим, что поможет сохранить заряд дольше еще такая уловка: уменьшите яркость дисплея настолько, насколько это возможно, но не до такой степени, чтобы пришлось напрягать глаза. А еще рекомендуется сменить яркий фон на что-нибудь темное или просто на черный экран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая маленькая хитрость продлит жизнь батареи вашего телефона. Оказывается, не стоит заряжать телефон до 100 процентов. Этому есть понятное объяснение.