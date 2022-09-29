Зачем отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь: так делать нужно каждому владельцу гаджета
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Объясняем, почему следует отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время
Многие владельцы современных мобильных телефонов не отключают Wi-Fi на смартфоне на ночь, даже если устройство плохо ловит сеть. В этом случае они допускают большую ошибку.
Как пишет belnovosti, отключать Wi-Fi на ночь на смартфоне просто необходимо. Что будет, если избегать этой рекомендации, читайте в материале ниже.
Зачем отключать Wi-Fi на ночь — причины
- Wi-Fi нужно отключать на ночь, чтобы аккумулятор смартфона медленнее разряжался.
- Отключить Wi-Fi нужно, если не хотите, чтобы вас будили оповещения.
Кроме того, специалисты советуют отключать на ночь не только сеть на смартфоне, но и сам домашний роутер.
Ранее "Телеграф" писал, какими полезными приложениями можно воспользоваться, чтобы оставаться на связи даже при отключении от мобильной сети.