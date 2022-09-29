Зачем отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь: так делать нужно каждому владельцу гаджета

Объясняем, почему следует отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время

Многие владельцы современных мобильных телефонов не отключают Wi-Fi на смартфоне на ночь, даже если устройство плохо ловит сеть. В этом случае они допускают большую ошибку.

Как пишет belnovosti, отключать Wi-Fi на ночь на смартфоне просто необходимо. Что будет, если избегать этой рекомендации, читайте в материале ниже.

Зачем отключать Wi-Fi на ночь — причины

Wi-Fi нужно отключать на ночь, чтобы аккумулятор смартфона медленнее разряжался. Отключить Wi-Fi нужно, если не хотите, чтобы вас будили оповещения.

Кроме того, специалисты советуют отключать на ночь не только сеть на смартфоне, но и сам домашний роутер.

Ранее "Телеграф" писал, какими полезными приложениями можно воспользоваться, чтобы оставаться на связи даже при отключении от мобильной сети.