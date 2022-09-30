Как сэкономить заряд батареи на телефоне: два простых способа

В экстренных ситуациях заряд помогут сохранить элементарные уловки

Ваш мобильный телефон может быстро разряжаться, если вы используете одно из приложений, так называемых пожирателей энергии батареи. Иногда вы можете слишком долго и активно пользоваться смартфоном, забыв о подзарядке. Если под рукой не оказалось зарядного устройства, а нужно, чтобы гаджет еще немного поработал и не выключился – есть выход.

В экстренных ситуациях можно провернуть с мобильным некоторые манипуляции, которые предотвратят его полную разрядку. Как пишет издание Readerʼs Digest, речь идет о как минимум двух лайфхаках, которые сэкономят заряд аккумулятора.

Вариант первый – переключиться в авиарежим. Быстрый способ предотвратить быструю разрядку аккумулятора — переключить его в режим полета. Вы не сможете получать текстовые сообщения или выполнять поиск в Интернете, но сэкономите энергию, потому что ваш телефон не будет постоянно искать сотовую связь или соединение WiFi.

Второй способ решить проблему с телефоном, который вот-вот сядет – выключить его. Так вы точно сохраните заряд батареи. Менее кардинальный, но похожий способ: оставить телефон в режиме пониженного энергопотребления. Вы можете найти его в настройках на iPhone или Android, обычно он называется так — режим экономии заряда батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть диапазон процентов, до которых наиболее оптимально заряжать и разряжать мобильный телефон. Простая привычка продлит срок службы батареи смартфона.