Что будет, если держать зарядку смартфона после 100%

Рассказываем, почему специалисты не рекомендуют этого делать

Немало пользователей современных мобильных телефонов не задумываются о том, какие ошибки они допускают при зарядке своего гаджета. Владельцы смартфонов привыкли заряжать устройства связи до 100%, однако специалисты рекомендуют так не делать. При том, что и полная зарядка телефона до 100% тоже не рекомендуема.

Как пишет belnovosti, постоянная зарядка до 100-процентного уровня негативно сказывается на емкость аккумулятора. Мы неоднократно писали, что оставлять смартфон заряжаться на целую ночь тоже не стоит.

Рекомендуется поддерживать заряд батареи на уровне от 30 до 80%, тогда она будет служить долгое время.

Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли отключать телевизор из розетки, только чтобы продлить срок его службы. А также мы отвечали на вопрос, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Многие пренебрегают одним правилом.