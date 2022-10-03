Что делать, если телефон стал быстро садиться
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Названы 2 причины, из-за которых батарея смартфона быстро разряжается после зарядки
Некоторые привычки пользователей современных телефонов медленно "убивают" батареи устройств. Это может привести к проблеме быстрого разряжения смартфонов, иногда даже сразу после зарядки.
Чтобы окончательно не погубить любимый гаджет, необходимо как можно скорее узнать реальную причину быстрого разряжения телефона.
Почему батарея быстро садится и как это исправить
- Высокая яркость экрана, "живые" обои, расходующие заряд приложения, виджеты, игры и так далее — все это быстро разряжает смартфон. Устранить проблему можно корректировкой настроек экрана и удалением неиспользуемых приложений.
- Механические повреждения или вздутие аккумулятора. В этих случаях необходимо обратиться в сервис.
Если же телефон очень быстро заряжается и так же быстро разряжается, то это означает то, что аккумулятор исчерпал ресурс и требует замены.
Ранее "Телеграф" разбирался, стоит ли выключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время.