Что делать, если телефон стал быстро садиться

Названы 2 причины, из-за которых батарея смартфона быстро разряжается после зарядки

Некоторые привычки пользователей современных телефонов медленно "убивают" батареи устройств. Это может привести к проблеме быстрого разряжения смартфонов, иногда даже сразу после зарядки.

Чтобы окончательно не погубить любимый гаджет, необходимо как можно скорее узнать реальную причину быстрого разряжения телефона.

Почему батарея быстро садится и как это исправить

Высокая яркость экрана , "живые" обои , расходующие заряд приложения , виджеты , игры и так далее — все это быстро разряжает смартфон. Устранить проблему можно корректировкой настроек экрана и удалением неиспользуемых приложений.

, , , , и так далее — все это быстро разряжает смартфон. Устранить проблему можно корректировкой настроек экрана и удалением неиспользуемых приложений. Механические повреждения или вздутие аккумулятора. В этих случаях необходимо обратиться в сервис.

Если же телефон очень быстро заряжается и так же быстро разряжается, то это означает то, что аккумулятор исчерпал ресурс и требует замены.

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