Почему телефон медленно заряжается: причина может быть не только в смартфоне

Причина, скорее всего, в зарядном устройстве

Увеличение заряда батареи современного мобильного телефона кажется простой процедурой: нужно только подключить к смартфону кабель зарядного устройства, а затем подключить зарядку к розетке. Но бывает так, что владельцы устройства очень долго дожидаются необходимого им процентного показателя на значке батареи.

Смартфон может начать медленно подзаряжаться по разным причинам. Рассказываем, почему ваш смартфон очень долго заряжается и какие нужно принять меры.

Почему телефон долго заряжается

Если телефон уже не очень новый (старше 3-4 лет), то причиной медленной зарядки может быть обычный износ аккумулятора. Однако если такая проблема случается с только приобретенными телефонами, причина может быть в зарядном устройстве или проблемах с разъемом питания.

Эксперты советуют всем пользователем смартфонов пользоваться только оригинальными зарядками.

Еще одной причиной медленно зарядки может быть надломленный USB-кабель или засорение разъема питания. Кроме того стоит помнить, что активное использование смартфона во время зарядки также является причиной медленной зарядки мобильного устройства. Почему нельзя играть на телефоне во время зарядки, мы объясняли ранее.

Кроме того, часто бывает и так, что смартфон не заряжается до 100%, то есть заряд аккумулятора останавливается на отметке в 90, 80, 70%, а может быть и на более низкой отметке. После этого мобильное устройство больше не продолжает даже медленно заряжаться. В этом случае надо разобраться в причинах произошедшего, а только потом — принимать меры для того, чтобы это исправить.

Если сломался разъем

Часто то, что смартфон стал медленно заряжаться объясняется проблемами с зарядным разъемом. Если он повредился, значит его необходимо заменить. Можно также осторожно иголкой убрать грязь, попавшую в гнездо разъема питания.

Если возникла неисправность кабеля

Еще одной нередкой причиной, почему смартфон медленно заряжается, может быть проблема с кабелем. Есть вероятность того, что оборвались провода. Чтобы проверить, действительно проблема именно в кабеле, достаточно всего один раз подключить кабель от другого устройства. Если после этого уровень заряда на экране мобильного телефона отобразился цифрой в 100%, то в этом случае нужно смело менять старый кабель.

Если устарел аккумулятор

Пользователи современных телефонов не должны забывать, что полный срок службы аккумулятора смартфона в большинстве случаев не превышает трех лет. Если этот период подошел к завершению, то в этом случае необходимо покупать новую батарею.

Если используется не "своя" зарядка

Внешнее сходство разных зарядных устройств не означает, что они будут обладать одинаковыми технические характеристики. Для зарядки современных телефонов необходимо использовать только оригинальные зарядные устройства, которые по своим характеристикам обладают подходящей мощностью именно для вашего мобильника, иначе вас ждет снижение скорости зарядки.

Хотя большинство адаптеров питания и USB-кабелей выглядят одинаково, есть большая разница в их качестве и скорости зарядки. Производители рекомендуют убедиться, что зарядное устройство оригинальное и нужной мощности. Обычным смартфонам, без функции быстрой зарядки, нужны адаптеры от 1 до 2 Ампер. Если силы тока не хватает, то зарядка будет происходить дольше.

Лишние обновления и приложения

Часто причиной медленной зарядки телефона может быть функционирования и автоматическое обновление некоторых программ и приложений. В этом случае будет достаточно убрать функцию автоматического обновления в настройках телефона или выключить ненужные приложения.

Почему внезапно отключается телефон

В очень редких случаях телефон может подзарядиться до нужного процентного уровня, однако при достаточном проценте заряда устройство может неожиданно отключится. Например, заряда на смартфоне 30%, а через минуту уже 1%, и происходит отключение. Такое может случаться по нескольким причинам.

В основном, смартфон неожиданно выключается при достаточном уровне заряда из-за поломки контроллера питания, или из-за превышения срока службы аккумуляторной батареи. В этом случае мы можем говорить про обычный износ блока питания.

Также иногда бывает, что телефон отключается на сильном морозе. А также из-за перегрева — обычно с этой проблемой можно столкнутся во время знойной погоды летом. В любом случае при таком поведении смартфона лучше посетить сервисный центр.

И все же специалисты неоднократно повторяют, что заряжать мобильный телефон до максимального уровня в 100% нежелательно. Если заряжать смартфон не до конца, с ним ничего плохого не случится — это только пойдет на пользу.

Почему нельзя заряжать смартфон до 100%

Не следует заряжать телефон до максимального уровня, чтобы не перегревалась батарея. Рекомендуемый оптимальный уровень заряда для работы смартфона составляет 30-80%.

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