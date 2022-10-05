Почему не стоит использовать отпечаток пальца в смартфоне как пароль: ответ криминалистов

Пароль/пин-код должен быть уникальным, но не отпечатком.

Современные смартфоны практически все оснащены сканером отпечатка пальца, что, как многие считают, является отличным способом защиты своего гаджета от взлома. Да и простота "ввода" пароля не может не радовать — приложил палец и все.

Однако специалисты по цифровой криминалистике отмечают, что такой способ нельзя считать безопасным, пишет radiotrek. Более того, в определенных случаях, это может даже принести вред вашему здоровью. Какой пароль тогда лучше выбирать — читайте далее.

Как выбрать правильный пароль на телефон

Первое, что отмечают криминалисты, это то, что злоумышленники могут легко скопировать ваш отпечаток пальца и создать "слепок" на полимерной основе. И для этого им не обязательно имеь ваш палец, можно воспользоваться отпечатком со стеклянного стакана. Менее "находчивые" преступники могут же оказывать психологическое давление на вас или даже применять силу, чтобы заставить разблокировать устройство.

"Самый безопасный и надежный способ блокировки гаджета – это сложный пароль, который будет знать только владелец" — считают эксперты.

Более того, пин-код для входа в смартфон должен быть как можно сложнее и длиннее. Также используемые для пароля символы больше не должны использоваться для любых других запароленных программ.

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