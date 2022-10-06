Можно ли заряжать смартфон в авто: ошибки, которые не задумываясь допускает каждый второй
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Многие уверены, что зарядка телефона в автомобиле убивает батарею
Бытует мнение, что при зарядке современного телефона в автомобиле страдает батарея мобильного устройства. В сети можно найти информацию, что якобы из-за возможных перепадов напряжения, а также неподходящего напряжения, зарядка смартфона в авто вредит его аккумулятору.
Стоит знать, что в исправном автомобиле перепадов напряжения не должно быть априори. А в самых зарядных устройствах имеются специальные контроллеры, выравнивающие напряжение. Так что об этом переживать не стоит.
В каких случаях нельзя заряжать смартфон в авто
Например, нежелательно оставлять свой любимый гаджет на зарядке в машине в жару. А также, если автозарядка сомнительного качества.
Ранее "Телеграф" писал, почему батарея смартфона быстро садится и как это исправить. А также, стоит ли выключать Wi-Fi на смартфоне на ночь.