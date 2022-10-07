Отключение всего одной функции на телефоне сохранит батарею: простой лайфхак

Незаметная привычка разряжает аккумулятор смартфона

Многие из нас делают ошибки при зарядке мобильного телефона, например, заряжаем его каждый раз более 100%. Но есть и нюансы, которые могут быстрее "садить" гаджет, даже если смартфон был полностью и правильно заряжен.

Речь о такой функции – автоповорот экрана. Вы можете включить ее, но пользоваться изредка. При этом она будет продолжать работу во включенном состоянии, сажая смартфон. Поэтому если нужно сэкономить заряд батареи, отключите автоповорот.

Суть лайфхака в том, чтобы отключить функцию автоповорота на телефоне. Вы сэкономите энергию, если отключите функцию автоматического поворота экрана (которая превращает экран из книжной в альбомную и наоборот). Это связано с тем, что когда функция автоповорота включена, ваш смартфон использует датчик акселерометра для определения направления вашего телефона. Простое переключение самостоятельно сэкономит заряд батареи.

Стоит добавить, что также расходуют заряд устройства некоторые функции, которые не считаются обязательными. В их числе высокая яркость экрана, "живые" обои, виджеты. Устранить проблему можно корректировкой настроек экрана и удалением неиспользуемых приложений.

Как ранее сообщал "Телеграф", батарея смартфона может испортиться из-за холода. Есть несколько важных нюансов, которые стоит знать.