Симка разряжает телефон: действительно ли это так, и что с этим делать

Есть несколько случаев, когда симка разряжает смартфон.

Наверняка мало кто из пользователей задумівался, влияет ли сим-карта в вашем телефоне на его заряд. Однако стоило бы, ведь она таки влияет. Но и здесь есть свои особенности, о которых мы и расскажем далее.

Как сообщает itechua, симка разряжает телефон в том случае, если она активно используется или при плохом сигнале сети, ведь гаджет постоянно ищет подключение. В этих случаях телефон "напрягается" и работает больше и сильнее от чего батарея и садится.

Выходит, что сама сим-карта разряжает аккумулятор телефона, ведь являясь необходимой частью радиомодуля, а она влияет на то, что передатчик начинает работать на полную мощность, чтобы найти сигнал. В таких случаях свой гаджет лучше перевести в авиарежим, чтобы сэкономить свой заряд, советуют специалисты. Это очень полезно, к примеру, когда вы отправляетесь в долгое путешествие.

А что если в телефоне две сим-карты?

Две сим-карты не всегда вызывают повышенный расход батареи, и зависит это от того, какая технология используется в телефоне. Поскольку чаще всего это технология, которая предполагает, что используется один радиомодуль на две симки. Такой способ гораздо экономичнее, ведь он снижает потребление заряда батареи, когда в телефон вставлены две сим-карты сразу.

Стоит добавить, что также расходуют заряд устройства некоторые функции, которые не считаются обязательными. В их числе высокая яркость экрана, "живые" обои, виджеты. Устранить проблему можно корректировкой настроек экрана и удалением неиспользуемых приложений.

Как ранее сообщал "Телеграф", батарея смартфона может испортиться из-за холода. Есть несколько важных нюансов, которые стоит знать.