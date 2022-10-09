Можно ли заряжать смартфон зарядным устройством от планшета: об этом знают единицы

Многие пользователи считают, что в таком случае телефон сгорит. Так ли это?

Вряд ли кто задумывался, а можно ли использовать для зарядки своего смартфона зарядное устройство для планшета, ведь с виду они одинаковые. Если с одной зарядкой для разных телефонов еще все достаточно ясно, то в ситуации с планшетом появляются вопросы. Давайте с ними разбираться.

Как отмечает itechua, мнение, что если мобильный подключить к зарядному устройству с большим током, к примеру, от планшета, то смартфон может сгореть, не совсем отвечает действительности. Проще говоря — не сгорит, что значит, то телефон можно подключать зарядному от планшета.

Стоит отметить, что конечно опасность возгорания остается, и это может случиться, если зарядное выдаст напряжение больше, чем ему необходимо. Однако не стоит забывать, что все современные стандартные зарядные устройства отличаются одинаковым выходным напряжением – в 5 вольт.

Это значит, что вы спокойно можете использовать одно зарядное устройство и для смартфона и для планшета.

Как ранее сообщал "Телеграф", батарея смартфона может испортиться из-за холода. Есть несколько важных нюансов, которые стоит знать.