Одно простое правило спасет батарею вашего телефона: что нужно изменить в настройках

Если не хотите, чтобы мобильный быстро садился, никогда не пользуйтесь одной функцией

То, как долго мобильное устройство может сохранять заряд аккумулятора, зависит от многих факторов. "Пожирать" энергию могут самые простые действия со смартфоном, к примеру, использование определенных программ и приложений. Чтобы телефон дольше не садился, стоит уделить внимание настройкам дисплея, темы, заставки и обоев.

Всего лишь одна простая привычка поможет вашему мобильному оставаться заряженным в течение большего времени. Суть лайфхака очень понятна: используйте темный режим, это экономит заряд батареи. Звучит незамысловато, но эффект дает ощутимый.

Так, один из способов сэкономить заряд батареи и продлить ее работу в течение дня — выбрать темные обои вместо ярких белых фонов для экрана телефона. Поэтому измените в настройках вашего телефона темный режим на светлый, это элементарная манипуляция продлит срок службы батареи. Дело в том, что вашему телефону не нужно будет тратить больше энергии на отображение ярких, контрастных цветов на вашем дисплее.

Как сообщал "Телеграф", телефон может быстро разряжаться из-за высокой яркости экрана, "живых" обоев (то есть анимированных), расходующих заряд приложений, виджетов и игр. Решить проблему поможет корректировка настроек экрана и удаление неиспользуемых приложений.

Также мы рассказывали, какую функцию необходимо отключить на смартфоне, чтобы батарея дольше оставалась в строю. Многие даже не пользуются этой возможностью в то время, как она продолжает "съедать" заряд.