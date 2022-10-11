Никогда не делайте так: это простой действие пожирает заряд батареи телефона

Одна популярная функция мгновенно разряжает мобильный телефон

Долговечность аккумулятора смартфона зависит не только от качества зарядного устройства, а и от многих других факторов. Мы часто допускаем при зарядке мобильного телефона ошибки, которые вредят батарее. К примеру, оставляем телефон, подключенный к сети, на всю ночь. Некоторые функции сажают заряд и при непосредственном использовании телефона.

Один элементарный лайфхак поможет телефону оставаться заряженным дольше. Его суть очень проста: нельзя закрывать все ваши приложения и программы на смартфоне одновременно. И вот почему.

Хотя может показаться, что оставление большого количества приложений открытыми приведет к разрядке батареи, на самом деле это может иметь противоположный эффект в долгосрочной перспективе. Оказывается, одновременное закрытие всех ваших приложений и последующее их повторное открытие на самом деле разряжают аккумулятор больше, чем если бы вы просто оставляли их одновременно работать.

Как ранее рассказывал "Телеграф", "пожирать" энергию батареи могут самые простые действия со смартфоном, к примеру, использование определенных программ и приложений. Одно из них разряжает телефон, потому что всегда работает в фоновом режиме. Кроме того, чтобы телефон дольше не садился, стоит уделить внимание настройкам дисплея, темы, заставки и обоев. Определенные правила сэкономят заряд аккумулятора.