Можно ли заряжать телефон зарядкой от планшета: знает об этом не каждый

Развенчан миф о вреде зарядки телефона зарядным устройством планшета

Если с одной зарядкой для разных телефонов все понятно, то в ситуации с планшетом могут возникнуть вопросы. Правда ли, что зарядки от двух чудо-техник взаимозаменяемы, и можно ли заряжать мобильный зарядным устройством от планшета?

Бытует мнение, что в этом случае смартфон имеет все шансы сгореть. В действительности зарядное от планшета не навредит вашему телефону.

Большинство зарядных имеют выходы с токами 1A и 2.1A с нарисованными значками смартфона и планшета. Телефон можно подключать к любому из этих выходов.

Может возникнуть проблема лишь тогда, когда зарядное устройство выдаст напряжение больше того, которое ему необходимо. Однако в этом случае смартфон возьмет от зарядки столько, сколько ему необходимо.

Поэтому можно без опасений подключать мобильный к зарядным устройствам для планшетов, так как сегодня все стандартные зарядные устройства как для смартфона, так и для планшета, отличаются одинаковым выходным напряжением – 5 вольт.

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