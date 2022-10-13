Что сделать, чтобы смартфон разряжался медленнее: эти три шага легко сделать каждому

Достаточно отключить всего несколько функций, чтобы зарядка телефона держалась намного дольше

Продолжительность работы аккумуляторной батареи современного телефона зависит от многих факторов. Они могут быть связаны и с медленной подзарядкой смартфона, и с быстрой разрядкой батареи мобильного устройства.

Чтобы телефон разряжался медленнее, стоит отключить всего некоторые рабочие функции. Как сэкономить заряд:

1. Активируйте автояркость экрана

Экономия заряда станет еще более ощутимой, если снизить яркость до минимума.

2. Сократите время ожидания экрана

Это тоже хорошо экономит заряд аккумулятора смартфона.

3. Отключите автообновление приложений

Оставьте автообновление только для тех приложений, которым это действительно необходимо.

Кроме того, также можно отключить неиспользуемую точку доступа, GPS и прочие опции для "фона".

Ранее "Телеграф" писал, почему батарея смартфона быстро садится и как это исправить. А также, стоит ли выключать Wi-Fi на смартфоне на ночь.