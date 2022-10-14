Лайфхак, благодаря которому ваш телефон будет дольше сохранять заряд: об этом многие даже не знают

Возможно, вы никогда не чистили свой смартфон, и зря

Если ваш мобильный телефон быстро садится, то одной из причин проблемы может быть загрязненное отверстие для зарядки. Да-да, его периодически нужно очищать, это легко сделать в домашних условиях и с минимумом усилий.

Существует много ошибок при зарядке смартфона, которые вредят аккумулятору. Прежде всего важно вставлять кабель в работающее зарядное отверстие, для этого пригодится один лайфхак. Трюк очень прост, можно обойтись подручными средствами.

Казалось бы, втыкнуть штекер в телефон не составит проблем, но есть подвох. Вы можете спросить себя: "Как я мог неправильно подключить телефон?" Если вы втыкаете зарядный кабель в зарядный порт телефона, а не аккуратно направляете его внутрь, то можете повредить свой телефон, даже не подозревая об этом. На самом деле, это может привести к неправильному размещению зарядного отверстия, а это означает, что ваш телефон фактически не будет заряжаться полностью, когда подключен к сети.

Однако, если у вас возникли проблемы с зарядкой телефона, не стоит сразу же думать, что проблема в неисправности порта. Пыль и другой мусор могут осесть в вашем порту зарядки, поэтому время от времени проводите этот элементарный лайфхак. Что нужно делать: используйте чистую мягкую кисть для рисования или специальный инструмент для очистки телефона, чтобы очистить зарядное отверстие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно изменить настройки смартфона, чтобы он поглощал меньше энергии. Простое правило спасет аккумулятор от быстрой разрядки.