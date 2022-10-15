Нужно ли отключать смартфон, чтоб быстрее зарядился

Миф можно считать развенчанным

Действительно ли в выключенном состоянии смартфон заряжается быстрее? Владельцы мобильных гаджетов часто задаются этим вопросом, и некоторые правда уверены, что отключение телефона позволяет быстрее пополнить емкость его аккумулятора при зарядке.

Однако это практически не оказывает влияния на скорость зарядки, заявили на YouTube-канале TheUnlockr. Блогеры проверили это утверждение на практике. Оказалось, что в выключенном и полностью разряженном состоянии результаты оказались одинаковыми.

Отключение или включение различных функций, таких как авиарежим или Wi-Fi, тоже не сильно улучшает ситуацию из быстрой зарядкой смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пищащий звук зарядки телефона – плохой знак для владельца устройства, а также, какие вещи и почему не стоит держать рядом с мобильным телефоном.