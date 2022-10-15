Нужно ли отключать смартфон, чтоб быстрее зарядился
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Миф можно считать развенчанным
Действительно ли в выключенном состоянии смартфон заряжается быстрее? Владельцы мобильных гаджетов часто задаются этим вопросом, и некоторые правда уверены, что отключение телефона позволяет быстрее пополнить емкость его аккумулятора при зарядке.
Однако это практически не оказывает влияния на скорость зарядки, заявили на YouTube-канале TheUnlockr. Блогеры проверили это утверждение на практике. Оказалось, что в выключенном и полностью разряженном состоянии результаты оказались одинаковыми.
Отключение или включение различных функций, таких как авиарежим или Wi-Fi, тоже не сильно улучшает ситуацию из быстрой зарядкой смартфона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пищащий звук зарядки телефона – плохой знак для владельца устройства, а также, какие вещи и почему не стоит держать рядом с мобильным телефоном.