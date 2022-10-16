Простая ошибка портит батарею телефона: многие забывают об этом

Пользоваться смартфоном, когда он подключен к сети, нельзя, и вот почему

Аккумуляторы мобильных телефонов имеют свой срок годности. И он зависит от очень многих факторов. Навредить батарее смартфона может как неисправный порт для зарядного устройства, так и перезарядка устройства после 100%. Привычка использовать мобильный, пока он подключен к сети, тоже весьма плохая идея.

Простой лайфхак сохранит жизнь аккумулятору. Все, что нужно, это перестать пользоваться телефоном во время его зарядки. Многие из нас делали эту ошибку, не зная, какой вред она несет батарее. Она может не только перегреться в этот момент, а и испортиться в дальнейшей перспективе.

Вы когда-нибудь задумывались, почему провода для зарядки iPhone и Android не очень длинные? Это потому, что производители пытаются отговорить людей от использования своих телефонов, пока они находятся на зарядке. Поскольку большинство телефонных аккумуляторов являются литий-ионными, они имеют ограниченный срок службы. Когда вы одновременно заряжаете их и используете, то батарее приходиться тратить больше энергии. В результате это приводит к тому, что аккумулятор смартфона быстрее изнашивается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть диапазон процентов, до которых наиболее оптимально заряжать и разряжать мобильный телефон. Простая привычка продлит срок службы батареи смартфона.