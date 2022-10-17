Почему нельзя заряжать телефон от 1 до 100 процентов: этот лайфхак продлит жизнь батарее

Аккумулятор телефона не стоит заряжать до максимума, этому есть понятное объяснение

То, как долго ваш мобильный телефон способен сохранять заряд, зависит от многих факторов. Важно не только подобрать подходящее и качественное зарядное устройство, которое нужно периодически чистить. Не меньше значения имеет то, как именно вы заряжаете смартфон. Многие допускают ошибки.

Один простой лайфхак продлит срок годности аккумулятора. Весь секрет в том, чтобы не позволять телефону садиться до 1%, а также не оставлять устройство подключенным к сети до наступления 100%.

Так когда же следует заряжать телефон? Вы должны заряжать свой телефон понемногу и часто, а не большими партиями от 1% до 100%, так как он вот-вот разрядится. Этот метод неэффективен, поскольку современные литий-ионные аккумуляторы не нуждаются в полной зарядке, это лишь создает дополнительную нагрузку на аккумулятор, что приводит к его более быстрому износу.

Кроме того, вам не следует оставлять телефон на зарядке на ночь, потому что постоянная подпитка электричеством может изнашивать аккумулятор и вызывать его перегрев. Если вы спите, то не сможете отключить зарядный кабель, как только на экране высветится 100% (или, что более оптимально, 80%), поэтому лучше не заряжать его ночью.

Однако, если ваш телефон вот-вот разрядится и у вас нет другого выбора, кроме как поставить его на зарядку перед сном, снимите чехол и убедитесь, что телефон ничем не закрыт. Так вы хотя бы избежите перегрева.

Также "Телеграф" сообщал, что стоит держаться подальше от телефона во время зарядки. Не нужно пользоваться смартфоном, когда он подключен к розетке. Это увеличивает нагрузку на устройство и замедляет его зарядку.