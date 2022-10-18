При какой температуре телефон разряжается быстрее: названы градусы

Есть диапазон температур, при котором смартфон работает лучше всего

Вы могли замечать, что на жарком пляже или же в сильный мороз ваш мобильный телефон "тормозит". Все дело в том, что слишком низкие или чересчур высокие температуры влияют на его функционирование. Непосредственно ухудшается работа аккумулятора устройства.

Чтобы телефон не разряжался быстро, воспользуйтесь элементарным лайфхаком. Старайтесь использовать смартфон при определенном диапазоне температур: от 0 до 35 градусов по Цельсию. Управляйте температурой вашего телефона, батарея будет работать эффективно и заряд устройства сохранится на более длительный период.

Так, аккумуляторы плохо работают в экстремально жаркую или экстремально холодную погоду. Они гораздо быстрее теряют заряд, по крайней мере, до тех пор, пока температура не вернется к более комфортной температуре между 0 и 35 градусами. Если ваш телефон становится слишком горячим, он должен отправить вам предупреждение о температуре — выключите его и дайте ему остыть. Не оставляйте телефон на солнце или в очень холодном месте, иначе аккумулятор пострадает. Лучше убрать мобильный в сумку или рюкзак, а также надеть на телефон чехол.

Как сообщалось, по "температурной причине" не стоит носить телефон в кармане брюк или джинсов. Как оказалось, такая простая привычка весьма негативно сказывается на сроке службы батареи смартфона. "Золотой стандарт" – 36,6 градусов по Цельсию, которые обычно излучает человеческое тело, не годятся для оптимальной работы смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до скольких процентов нужно заряжать мобильный телефон. И это точно не 100%.