Вредно ли оставлять смартфон на зарядке ночью: нюансы, которые стоит знать

Оптимальным является поддержание уровня заряда в пределах 50–80%.

Поскольку в Украине сейчас перебои с электроэнергией из-за обстрелов со стороны россии, поэтому сейчас украинцев просят рациональнее использовать электричество, заряжая все свои гаджеты наперед. Самое "свободное" время припадает на период с 23:00 до 6:00, но не вредно ли заряжать свой смартфон ночью?

Многие знают, что так делать нельзя, ведь это может навредить аккумулятору гаджета, в результате чего телефон проживет намного меньше. Так ли это, и что будет, если периодично оставлять смартфон на ночную зарядку, пишет itechua.

Можно ли заряжать телефон ночью

Современные смартфоны способны зарядиться за 2-3 часа, а в случае ночной зарядки, 100% уровень батареи поддерживается несколько часов на протяжении всей ночи. Как оказалось, с аккумулятором ничего особого не произойдет за это время, однако есть ряд нюансов в этом случае. Что это за нюансы?

Регулярная зарядка телефона по ночам ускоряет деградацию аккумулятора. Со временем батарея начнет постепенно терять способность долго удерживать заряд.

Специалисты успокаивают, если такая зарядка проводится очень редко, то батареей ничего не произойдет, а вот регулярная ночная зарядка негативно скажется на работе вашего смартфона, а также на его "сроке годности".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пищащий звук зарядки телефона – плохой знак для владельца устройства, а также, какие вещи и почему не стоит держать рядом с мобильным телефоном.