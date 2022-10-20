Сколько раз в день заряжать смартфон: эти ошибки могут допускать все

Частой ошибкой является единичная зарядка телефона до 100%

Бытует мнение, что если заряжать телефон как можно реже и до максимального уровня заряда батареи, то таким образом аккумулятор устройства будет жить дольше. Но это не верно. Вредна не только зарядка до 100%.

Для того чтобы батарея современного телефона прослужила дольше, необходимо знать, сколько раз в день действительно нужно ставить телефон на зарядку. Специалисты сходятся в одном.

Как часто можно заряжать смартфон

Максимальная зарядка и полная разрядка ускоряют изнашивание аккумулятора. Поэтому рекомендуется поддерживать заряд на уровне 30-80%, подзаряжая телефон по мере необходимости. То есть, не столь существенно, сколько раз в день ставить смартфон на зарядку.

Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли отключать телевизор из розетки, только чтобы продлить срок его службы.