Что делать, если батарея смартфона быстро разряжается: практические советы
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Рассказываем, что делать в случае, когда батарея начинает плохо держать заряд
Многие владельцы современных телефонов со временем сталкиваются с такой проблемой, как быстрая разрядка аккумуляторной батареи смартфона. Причиной этого могут быть вредные привычки владельцев гаджетов, о которых мы писали ранее. Но также на расход заряда влияет любой активный сервис или программа.
В большинстве случаев дополнительны функции работают в фоновом режиме, а еще дополнительно снижают заряд батареи телефона работающие сети беспроводной передачи данных, режим мобильной сети и др.
Что делать, чтобы телефон держал зарядку подольше
Чтобы снизить расход заряда батареи смартфона, отключите Bluetooth и Wi-Fi, если ими не пользуетесь. Еще можно отключить или удалить ненужные приложения, отключить заставки на дисплее, которые включаются при переходе телефона в режим ожидания, и выбрав в настройках сети пункт "Только GSM".
Если после этих манипуляций ничего не улучшится, тогда придется посетить сервисный центр.
Ранее "Телеграф" разбирался, стоит ли выключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время.