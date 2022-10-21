Что делать, если батарея смартфона быстро разряжается: практические советы

Рассказываем, что делать в случае, когда батарея начинает плохо держать заряд

Многие владельцы современных телефонов со временем сталкиваются с такой проблемой, как быстрая разрядка аккумуляторной батареи смартфона. Причиной этого могут быть вредные привычки владельцев гаджетов, о которых мы писали ранее. Но также на расход заряда влияет любой активный сервис или программа.

В большинстве случаев дополнительны функции работают в фоновом режиме, а еще дополнительно снижают заряд батареи телефона работающие сети беспроводной передачи данных, режим мобильной сети и др.

Что делать, чтобы телефон держал зарядку подольше

Чтобы снизить расход заряда батареи смартфона, отключите Bluetooth и Wi-Fi, если ими не пользуетесь. Еще можно отключить или удалить ненужные приложения, отключить заставки на дисплее, которые включаются при переходе телефона в режим ожидания, и выбрав в настройках сети пункт "Только GSM".

Если после этих манипуляций ничего не улучшится, тогда придется посетить сервисный центр.

Ранее "Телеграф" разбирался, стоит ли выключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время.