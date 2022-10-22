Почему смартфон сильно нагревается во время зарядки и как устранить проблему

Причин может быть достаточно

Пользователи смартфонов часто обращают внимание на то, что их любимые гаджеты во время зарядки подвержены достаточно серьезному нагреванию. Если телефон исправный, такого не должно наблюдаться.

Сильный нагрев мобильного телефона свидетельствует о серьезных проблемах. Об этом пишет belnovosti.

Почему смартфон сильно нагревается при зарядке и что делать

Причиной перегрева мобильного устройства могут быть некачественные зарядные устройства и кабели. Если они исправны, то стоит обратить внимание на работающие приложения. В этом случае попробуйте отключить телефон от сети, закрыть все программы, дать телефону остыть. Затем возобновите зарядку и проверьте журнал расхода батареи, чтобы выяснить, какие приложения работают во время нагрева смартфона.

Если смартфон продолжает все так же нагреваться при зарядке, самое время идти с устройством в сервисный центр.

Добавим, что многие владельцы смартфонов со временем сталкиваются с такой проблемой, как быстрая разрядка аккумуляторной батареи телефона. Причиной этого могут быть вредные привычки владельцев устройств, о которых мы писали ранее.