Эта функция пожирает батарею телефона: что нужно отключить

Отказ от не самой необходимой функции сэкономит энергию аккумулятора телефона

Если ваш мобильный телефон слишком быстро разряжается, то это может быть не только из-за износившегося аккумулятора. Заряд смартфона снижается по разным причинам, начиная от неэнергоемких приложений и заканчивая загрязненным зарядным отверстием. Даже такая обыкновенная функция как вибрация может влиять на батарею.

Мобильный будет дольше держать заряд, если провернуть один простейший лайфхак. Его суть в том, чтобы отключить одну функцию – виброрежим и вибрации при вызовах и различных уведомлениях. Об этом мало кто задумывается, но отказ от этого существенно сохраняет заряд устройства.

Некоторым людям нравится выключать звуки, но оставлять включенной вибрацию, чтобы они могли знать, когда кто-то отправил им сообщение. Тем не менее, когда ваш телефон работает на вибрации, на самом деле потребляется больше энергии, чем при использовании звука. Чтобы вибрация работала, приходится потреблять больше энергии, чтобы заставить телефон трястись. Для включения мелодии надо меньше усилий. Если вас действительно беспокоит время автономной работы вашего телефона, переключитесь в беззвучный режим (или режим "Не беспокоить").

Добавим, что уменьшить громкость смартфона – еще одна хорошая идея. Проще говоря, чем громче звук, тем больше энергии потребуется вашему телефону для его воспроизведения. Подумайте о том, чтобы уменьшить громкость, и сэкономить заряд батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при какой температуре телефон разряжается быстрее всего. А также мы писали, сколько раз в день нужно ставить смартфон на зарядку.