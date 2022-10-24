Отключите эту функцию и телефон будет дольше оставаться заряженным: в чем нюанс

Вы можете не пользоваться этой функцией, пока она "сажает" устройство

Мобильные телефон может разряжаться быстрее, чем вам хотелось бы, по ряду причин. И это не только приложения, которые даже работая в фоновом режиме потребляют энергию. Многие популярные функции тратят заряд аккумулятора, из-за чего смартфон может сесть в самый неподходящий момент.

Простой лайфхак поможет вашему устройству дольше оставаться заряженным. Его суть заключается в том, чтобы отключить функцию определения местоположения на телефоне. Она не всегда вами используется, но беспрерывно истощает заряд смартфона.

Люди обычно включают свои службы определения местоположения при использовании приложений для путешествий. Однако вы можете не знать, что GPS сильно расходует заряд батареи.

Если вы не делаете на своем телефоне ничего, что требует знания вашего точного местоположения, отключите эту службу в настройках. Если вы используете iOS, вы узнаете, включена ли она, потому что на верхней панели экрана появится небольшой сигнал компаса, а также символы батареи и Wi-Fi.

Вы можете включить службы определения местоположения для определенных приложений, но когда вы их не используете, просто полностью выключите их на телефоне для экономии энергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, влияет ли на зарядку телефона режим, в котором он работает. Мало кто знает, что вибрации пожирают энергии больше, чем обычные звуки и мелодии. А также мы писали, при какой температуре смартфон разряжается быстрее всего. Назван конкретный диапазон.