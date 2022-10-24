Львовский Оборонный Кластер начал производство детских бронежилетов

В Украине впервые в мире начато серийное производство детских бронежилетов

Крупнейший отечественный производитель бронежилетов Львовский Оборонный Кластер (ЛОК) начал производство детских защитных комплектов. Такие комплекты, каждый из которых состоит из шлема и бронежилета, будут использованы для эвакуации детей из боевых действий.

В настоящее время детские защитные комплекты уже прошли все необходимые испытания и получили соответствующую сертификацию. Шлем по уровню защиты является стандартным военным, но меньшего размера (размеры S и L). А жилет отвечает стандартам защиты бронежилета 1-го класса. При том, что комплекты способны обеспечить достаточно высокий уровень защиты (в первую очередь от осколков), они еще очень легки, ведь изготовлены из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена. Разработчики также сделали жилет максимально удобным для использования во время эвакуации детей: он быстро надевается и снимается, имеет яркие цвета и светоотражающие полосы, содержит спереди прозрачный карман для информации.

Комплекты изготавливаются в трех размерах для детей всех возрастов: 4-6 лет, 7-10 лет и 11-14 лет.

В разработке детского защитного комплекта приняли участие конструкторы Харьковского Завода Средств индивидуальной защиты и натовский офицер Калин Димитров – один из лучших экспертов по военной экипировке и индивидуальных средств баллистической защиты, имеющий более 20 лет опыта работы в оснащении армии и полиции.

Первые 30 детских защитных комплектов уже в ближайшее время будут переданы специальному подразделению Нацполиции Украины – Управлению Ювенальной Превенции. В целом же Нацполиция обратилась во Львовский Оборонный Кластер с запросом об изготовлении 500 таких комплектов. Себестоимость каждого составляет около 550$, поэтому на изготовление первой партии в 500 шт. нужно собрать 275 000$.

Всего же, по мнению экспертов ЛОКа, для эвакуации детей из зоны боевых действий может потребоваться несколько тысяч защитных комплектов. При этом сейчас нигде в мире их серийно не производят.

Производство детских защитных комплектов происходит на средства, собранные в качестве благотворительных пожертвований. Далее комплекты будут бесплатно передаваться структурам, которые эвакуируют детей.

Свою лепту можно внести на сайте Львовского Оборонного Кластера https://www.ldc-ua.org/ .

Справка редакции

Львовский Оборонный Кластер является крупнейшим отечественным производителем бронежилетов. Кроме военных, производит также средства защиты для детей, медиков, журналистов.

С начала войны изготовил и бесплатно передал Силам Обороны Украины уже около 100 тысяч бронежилетов.