Одна простая настройка сохранит заряд телефона: что нужно сделать

Автоблокировка экрана играет важную роль, и вот почему

Ваш мобильный телефон может быстро разряжается по многим причинам. Это и беспрерывное определение геоположения, и всегда включенный виброрежим, и экстремальные для устройства температуры. Более того, пожирать энергию батареи может слишком яркий экран телефона или его несвоевременная блокировка.

Один элементарный лайфхак может помочь вашему смартфону дольше оставаться заряженным. В чем его суть: изменить одну настройку телефона – автоблокировку экрана. Чем быстрее мобильный будет переходить в режим блокировки и "тушить свет", тем больше энергии аккумулятора сохранится.

Так, рекомендуется уменьшит время автоматической блокировки экрана. Когда вы закончите пользоваться телефоном, экран может оставаться включенным в течение некоторого времени, прежде чем он станет черным. Это связано с вашими настройками автоматической блокировки, которые определяют, как долго ваш телефон остается включенным без взаимодействия, прежде чем он заблокируется.

Это может привести к трате батареи, так как это в основном неиспользованное экранное время. Включение экрана (особенно яркого) сильно влияет на заряд. Экономьте заряд батареи, сократив таймер автоблокировки, но убедитесь, что слишком быстрое отключение не раздражает вас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что высокая яркость экрана, "живые" обои, расходующие заряд приложения, виджеты, игры быстро разряжают смартфон. А также мы писали, почему нельзя заряжать телефон от 0 процентов и до максимума. Есть диапазон процентов заряда, наиболее приемлемых для гаджета.