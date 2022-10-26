Когда нужно ставить телефон на зарядку: названо "золотое правило"

Батарея ваша телефона должна заряжаться до определенных процентов, и вот почему

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от многих моментов. Смартфон может "садиться" быстрее, если беспрерывно определяет геоданные или пребывает при экстремальной температуре на улице. Не менее важно, при каком проценте заряда вы подключаете и отключаете устройство от сети.

Один понятный лайфхак поможет сохранить жизнь аккумулятора, а ваш телефон будет разряжаться медленнее. Его суть проста и заключается в так называемом золотом правиле: не позволять заряду выходить за диапазон от 30% до 90%.

Когда нужно ставить телефон на зарядку

Золотое правило заключается в том, чтобы большую часть времени поддерживать уровень заряда батареи от 30% до 90%. Дозарядите его, когда он упадет ниже 50%, но отключите, прежде чем показатель достигнет 100%. Так что подумайте о том, стоит ли оставлять смартфон включенным на ночь.

При зарядах в диапазоне от 80 до 100% литий-ионный аккумулятор стареет быстрее. Может быть, вместо этого лучше зарядить смартфон утром, за столом для завтрака или на рабочем столе. Таким образом, легче следить за процентом заряда батареи во время зарядки. Пользователи iOS могут использовать приложение "Ярлыки", чтобы установить уведомление, когда уровень заряда батареи достигает определенного процента.

Полная зарядка телефона не является фатальной для аккумулятора гаджета, но полная перезарядка каждый раз, когда вы заряжаете смартфон, сократит срок его службы. Точно так же, не позволяйте аккумулятору телефона опускаться ниже 20%.

Литий-ионные аккумуляторы не очень хорошо себя чувствуют, когда уровень заряда ниже отметки 20%. Короче говоря, для батареи лучше всего "золотая середина". Не допускайте как низкий процент заряда аккумулятора, как и слишком высокий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отказ от не самой необходимой функции сэкономит энергию аккумулятора телефона. Мобильный будет дольше держать заряд, если провернуть один простейший лайфхак.