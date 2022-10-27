Почему телефон отключается при 50% зарядки: об этом стоит знать каждому владельцу смартфона

Самопроизвольное отключение заряженного устройства происходит не просто так

Некоторым пользователям современных мобильных телефонов знакома такая ситуация, когда их любимые гаджеты отключаются наполовину заряженными. Это говорит о неисправности батареи устройства.

Как пишет belnovosti, в этом случае, скорее всего, аккумулятор придется заменить. Как правило, срок службы батареи составляет не более 3 года, но на практике батарея часто приходит в негодность намного раньше, особенно если гаджет использовался очень активно.

Что делать, если отключается наполовину заряженный смартфон

Если нет возможности заменить батарею, стоит попробовать оптимизировать энергопотребление: сменить тему экрана на более темную, отключить анимацию, датчик освещенности и прочие не очень важные функции.

Кроме того, можно выгрузить из памяти телефона ненужные приложения и отключить постоянное сканирование беспроводных сетей.

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