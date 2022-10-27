Почему телефон отключается при 50% зарядки: об этом стоит знать каждому владельцу смартфона
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Самопроизвольное отключение заряженного устройства происходит не просто так
Некоторым пользователям современных мобильных телефонов знакома такая ситуация, когда их любимые гаджеты отключаются наполовину заряженными. Это говорит о неисправности батареи устройства.
Как пишет belnovosti, в этом случае, скорее всего, аккумулятор придется заменить. Как правило, срок службы батареи составляет не более 3 года, но на практике батарея часто приходит в негодность намного раньше, особенно если гаджет использовался очень активно.
Что делать, если отключается наполовину заряженный смартфон
Если нет возможности заменить батарею, стоит попробовать оптимизировать энергопотребление: сменить тему экрана на более темную, отключить анимацию, датчик освещенности и прочие не очень важные функции.
Кроме того, можно выгрузить из памяти телефона ненужные приложения и отключить постоянное сканирование беспроводных сетей.
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